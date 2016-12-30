В Крыму открыли памятник "Народному ополчению всех времен"

СИМФЕРОПОЛЬ, 30 дек – РИА Новости. Торжественная церемония открытия памятника "Народному ополчению всех времен" состоялась в пятницу в Симферополе.

Идея увековечить память ополченцев возникла в мае 2014 года. Реализация проекта проходила под патронатом главы Крыма Сергея Аксенова. Монумент выполнен по эскиз-проекту художника Валерия Ключева, скульптор – академик российской академии художеств, народный художник РФ Салават Щербаков. Строительство профинансировано за счет средств городского бюджета Симферополя, а также взносов добровольцев. Монумент установлен перед зданием крымского правительства.

"Памятник – это знаковое для нас событие. Наше российское государство в самое сложное время спасал наш народ, простые люди выходили на защиту интересов страны, нашей Родины и всегда для нас это заканчивалось победой. Также это было в 2014 году, когда простые крымчане… вышли на улицы, чтобы поучаствовать в справедливом процессе возращения на историческую родину, в родные руки России", — сказал Аксенов на церемонии открытия.

Всего на строительство потрачено 19,3 миллиона рублей. Высота памятника – 10,8 метра. Он представляет собой постамент с колонной, вершину которой венчает Крест народного ополчения времен Крымской войны (1853-1854) с изображением Георгия Победоносца. На пьедестале помещены изображения ополченца времен Великой Отечественной войны, ополченца времен Крымской войны, ополченца времен "Крымской весны".

Народное ополчение Крыма сыграло ключевое значение в обеспечении общественной безопасности в период референдума, по итогам которого полуостров вошел в состав России.