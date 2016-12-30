МЧС обеспечит безопасность на водных объектах в Новый год
14:1430.12.2016
(обновлено: 14:15 30.12.2016)
5200
МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Более шести тысяч сотрудников МЧС обеспечат безопасность на водных объектах в период новогодних праздников, сообщил в пятницу заместитель директора департамента пожарно-спасательных и специальных формирований МЧС России Владлен Аксёнов.
"Для обеспечения защиты жизни и здоровья людей на водных объектах, в части реагирования на возможные чрезвычайные ситуации, в готовности к применению находится группировка сил и средств поисково-спасательных формирований МЧС России общей численностью более 6 тысяч единиц личного состава, в том числе 517 водолазов, на вооружении которых имеется 209 плавсредств и 53 судна на воздушной подушке, 1604 единицы автотранспорта и 130 единиц снегоходов и квадроциклов", — сказал Аксёнов.
В свою очередь, глава МЧС России Владимир Пучков поручил руководителям территориальных органов ведомства проработать вопрос с администрациями субъектов и городов России по вопросу взаимодействия коммунальных служб и служб жизнеобеспечения при возникновении чрезвычайных ситуаций, связанных с ухудшением метеоусловий, при которых могут произойти нарушения работы всех видов транспорта, объектов ЖКХ, обрывы и обледенение ЛЭП.
Новогодняя иллюминация Москвы: "домашние" елки, шампанское и много света
В Москве установили около 50 елей, центральные улицы и площади украсили праздничными декорациями.
К Новому году на улицах Москвы разместили более двух тысяч праздничных плакатов и инсталляций с числом "2017".
Специалисты из Франции специально для Тверской улицы разработали уникальный проект: опоры городского освещения превратились в стилизованные бокалы шампанского.
На каждой улице столицы использованы свои особенные элементы освещения.
Новогодняя иллюминация на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка.
В центральной части города создано единое световое пространство.
Новогодние елки в столице в этом году сделали "домашними", словно шагнувшими из квартир на улицы города.
Кафе в Камергерском переулке.
Новогодняя ель возле здания мэрии на Тверской улице.
Продажа леденцов на Тверском бульваре.
Витрина одного из кафе на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация в виде бокалов шампанского на Тверской улице.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
Логотип Московского метрополитена на Тверской улице.
Рождественский базар на улице Петровка.
Световые арочные конструкции украсили и связали в единое пространство Манежную, Тверскую, Пушкинскую площади, Новопушкинский сквер, площадь Революции и Театральную площадь, а также Никольскую улицу, Камергерский и Газетный переулки.
Продажа блинов на Тверском бульваре.
Рождественский базар на улице Петровка.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на Тверском бульваре.
В парке на Тверском бульваре.
Новогодняя иллюминация на фасаде здания Центрального универсального магазина.