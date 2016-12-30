В Липецкой области изъяли более тысячи литров спиртосодержащих жидкостей

ВОРОНЕЖ, 30 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор в ходе внеплановых проверок оборота спиртосодержащих жидкостей в Липецкой области изъял из розничной продажи 23 партии продукции объемом 1191,8 литра, сообщает в пятницу региональное управление ведомства.
"Снято с реализации 23 партии спиртосодержащей продукции объемом 1191,8 литра, в том числе непищевой 1052,8 литра. Так, снята с реализации спиртосодержащая непищевая продукция… в розничной торговле — тоник "Медовый", "Хлебный", лосьон "Вита-септ", настойка "Боярышника" общим объемом 15,1 литра", — говорится в сообщении.
В отношении нарушителей правил торговли составлено 94 протокола.