В Липецкой области изъяли более тысячи литров спиртосодержащих жидкостей

ВОРОНЕЖ, 30 дек — РИА Новости. Роспотребнадзор в ходе внеплановых проверок оборота спиртосодержащих жидкостей в Липецкой области изъял из розничной продажи 23 партии продукции объемом 1191,8 литра, сообщает в пятницу региональное управление ведомства.

Масштабные проверки, в том числе предприятий, реализующих алкоголь, участились в России после случая массового отравления людей в Иркутской области косметическим средством "Боярышник", содержащим метиловый спирт. На 30 декабря от отравлений метиловым спиртом в регионе пострадали 123 человека, погибли 76 человек. В стационарах находится восемь человек. По данному факту СК РФ заведено уголовное дело, ведется расследование.

"Снято с реализации 23 партии спиртосодержащей продукции объемом 1191,8 литра, в том числе непищевой 1052,8 литра. Так, снята с реализации спиртосодержащая непищевая продукция… в розничной торговле — тоник "Медовый", "Хлебный", лосьон "Вита-септ", настойка "Боярышника" общим объемом 15,1 литра", — говорится в сообщении.

В отношении нарушителей правил торговли составлено 94 протокола.