В МЧС заявили о снижении числа техногенных пожаров в 2016 году

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Количество техногенных пожаров, повлекших гибель людей, с начала года стабильно снижается, сообщил в пятницу в ходе селекторного совещания начальник Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС России Виктор Яцуценко.

"С начала года наблюдается положительная динамика по уменьшению количества техногенных пожаров, происшествий на водных объектах и гибели на них людей", — сказал Яцуненко.

Он напомнил, что с 25 декабря органы управления сил и постоянной готовности МЧС России функционируют в режиме повышенной готовности.