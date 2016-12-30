Росгвардия окажет помощь семье погибшего в Новой Москве сотрудника

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Росгвардия окажет всю необходимую помощь семье старшего сержанта полиции Виктора Глебова, убитого во время нападения на наряд вневедомственной охраны в Новой Москве в четверг, сообщили РИА Новости в пресс-службе Центрального округа Росгвардии.

Ранее пресс-служба московского главка МВД сообщала, что на территории Новой Москвы сотрудники Росгвардии остановились для проверки документов. По сотрудникам был открыт огонь из неустановленного оружия. В результате один сотрудник Росгвардии погиб, второй, по предварительным данным, ранен.

"Погибшему при выполнении служебного долга сотруднику Росгвардии старшему сержанту полиции Виктору Глебову было 30 лет. Он проходил службу в правоохранительных органах с 2011 года. У него остались жена, мать и двухлетняя дочь", — рассказали в ведомстве.

В Росгвардии отметили, что члены семьи погибшего сотрудника получат гарантированные государством страховые выплаты и пособия.

"Руководство Росгвардии выражает искренние соболезнования семье погибшего на боевом посту сотрудника Виктора Глебова и окажет его близким всю необходимую материальную помощь и моральную поддержку", — добавили в пресс-службе.