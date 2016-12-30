Голодец назвала главную цель правительства в следующем году

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Одной из главных целей правительства в следующем году станет доведение минимальной зарплаты до прожиточного минимума, заявила вице-премьер правительства РФ Ольга Голодец.

Она рассказала, что в прошлом году власти сделали "принципиальный шаг в росте минимальной оплаты труда", однако она по-прежнему не достигает прожиточного минимума и составляет 7,5 тысяч рублей.

"Нам предстоит все таки довести этот уровень до как минимум прожиточного минимума. Это будет, наверное, одно из самых серьезных заявлений от нашей повестки дня на следующий год", — сказала она в интервью телеканалу "Россия 24".

Голодец подчеркнула, что в бюджете на следующий год отражены все средства на повышение зарплат по майским указам.

"Это несомненно отразится на качестве жизни нашего населения", — заключила она.