В России и Белоруссии усилят контроль в поездах на Новый год

МИНСК, 30 дек — РИА Новости. Белорусские и российские правоохранительные органы намерены усилить охрану порядка и обеспечение безопасности в новогодние праздники в международных поездах, сообщается на сайте МВД Белоруссии.
Там отмечается, что в текущем году в составах, следующих по территории Белоруссии, зарегистрировано 210 преступных деяний, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года.
По данным милиции, чаще всего совершаются кражи. При этом из 158 хищений в 73 случаях предметом преступного посягательства явились личные вещи пассажиров: в 51 – мобильные телефоны, в 34 – деньги.
Также в поездах совершено 14 хулиганств, 3 мошенничества, 2 тяжких телесных повреждения, выявлено 17 фактов незаконного оборота наркотиков и 2 – контрабанды.