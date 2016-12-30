В России и Белоруссии усилят контроль в поездах на Новый год

МИНСК, 30 дек — РИА Новости. Белорусские и российские правоохранительные органы намерены усилить охрану порядка и обеспечение безопасности в новогодние праздники в международных поездах, сообщается на сайте МВД Белоруссии.

"Транспортная милиция Белоруссии и полиция России усилят контроль в поездах. Совместная отработка пройдет в период новогодних праздников и будет направлена на предупреждение преступлений. Также во время сопровождения поездов стражи порядка акцентируют внимание на обеспечении общественной безопасности", — говорится в сообщении.

Там отмечается, что в текущем году в составах, следующих по территории Белоруссии, зарегистрировано 210 преступных деяний, что на 20% больше аналогичного периода прошлого года.

По данным милиции, чаще всего совершаются кражи. При этом из 158 хищений в 73 случаях предметом преступного посягательства явились личные вещи пассажиров: в 51 – мобильные телефоны, в 34 – деньги.

Также в поездах совершено 14 хулиганств, 3 мошенничества, 2 тяжких телесных повреждения, выявлено 17 фактов незаконного оборота наркотиков и 2 – контрабанды.