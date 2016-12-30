Центробанк получил право инициировать блокировку вредоносных сайтов

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости/Прайм. Интернет-ресурсы, которые могут нанести вред финансовой системе, будут блокироваться по прямому запросу Центробанка, сообщается на сайте ЦБ.

Для этого Банк России заключил соглашение с Координационным центром национального домена сети интернет – администратором национальных доменов верхнего уровня.рф и.ru.

По условиям соглашения, регулятор теперь может самостоятельно выявлять "вредоносные" ресурсы и обращаться в координационный центр и к регистраторам доменных имен с требованием их блокировки.

Новые полномочия Центробанка позволят защитить данные и деньги пользователей от злоумышленников.

В начале декабря ФСБ сообщила, что иностранные спецслужбы готовят кибератаки с целью дестабилизировать финансовую систему России. "Ростелеком" подтвердил эту информацию и добавил, что отразил атаки на пять крупнейших банков и финансовых организаций.