В Москве внесли в госреестр первые десять коллекторских агентств

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Столичное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) первым в России внесло в государственный реестр десять коллекторских агентств, сообщил руководитель управления Сергей Замородских.

С 1 января 2017 года возвратом просроченной задолженности в России смогут заниматься только лица, включенные в государственный реестр юридических лиц, для которых это является основным видом деятельности.

"Управление по Москве в рамках реализации закона выдаёт свидетельства о внесении сведений юридических лиц в госреестр", — сказал Замородских на встрече с представителями коллекторов.

Он вручил свидетельства представителям 10 агентств, которые первыми внесены в реестр.

Замородских отметил, что ведение реестра — новое для приставов направление, но в службе готовы заниматься этими вопросами.

Всего, по данным профессионального сообщества, в реестр могут быть включены порядка 1,5-2 тысяч коллекторских агентств.