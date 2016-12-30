В Москве внесли в госреестр первые десять коллекторских агентств

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Столичное управление Федеральной службы судебных приставов (ФССП) первым в России внесло в государственный реестр десять коллекторских агентств, сообщил руководитель управления Сергей Замородских.
"Управление по Москве в рамках реализации закона выдаёт свидетельства о внесении сведений юридических лиц в госреестр", — сказал Замородских на встрече с представителями коллекторов.
Он вручил свидетельства представителям 10 агентств, которые первыми внесены в реестр.
Замородских отметил, что ведение реестра — новое для приставов направление, но в службе готовы заниматься этими вопросами.
Всего, по данным профессионального сообщества, в реестр могут быть включены порядка 1,5-2 тысяч коллекторских агентств.