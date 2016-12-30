Голодец рассказала о производстве нового вертолета для медицинской авиации

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Новый отечественный вертолет с медицинским модулем для вылетов санитарной авиации разработан и уже выпускается, производство осуществляется в Казани, в следующем году 34 региона России будут обеспечены специальными тарифами для обслуживания санавиации, сообщила вице-премьер Ольга Голодец в пятницу.

"На следующий год еще важнейшим проектом является развитие санитарной авиации. И здесь наша промышленность подключилась: разработан и выпускается уже новый вертолет с медицинским модулем, в Казани производится. Замечательный вертолет, уже получил хорошую оценку у специалистов в здравоохранении. И на следующий год 34 региона будут обеспечены специальными тарифами для обслуживания санитарной авиации", — сообщила Голодец в интервью телеканалу "Россия 24".