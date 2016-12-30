Эксперт оценил перспективы Года экологии в столичном регионе

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Экологическая политика Московского региона в Год экологии, которым объявлен 2017 год, может получить новое развитие, превратив экологию в конкурентное направление, а также подключив горожан и дачников к "зелёному" развитию, заявил РИА Новости главный редактор московского журнала "Экоград" Игорь Панарин.

"Новая экологическая политика, которая проводится в Москве и области уже несколько лет, в Год экологии может быть доработана, экологию необходимо сделать конкурентным направлением. Главное в том, что в экологию в 2017 году пришли тысячи и тысячи людей, которые составят кадровый запас для развития города. Они должны принести множество идей и предложений форм развития", – заявил Панарин.

По его словам, экологическое развитие в городе и области уперлось в борьбу против вырубания деревьев, шума выше допустимых пределов, а также за раздельный сбор мусора, что, безусловно, важно, но недостаточно.

"Необходимо новое знание, новый поиск идей и форм, формирование рынка сбыта экологических товаров и услуг, что создаст предпосылки для появления новых рабочих мест", – добавил Панарин.

Как пояснил собеседник агентства, надо, чтобы экологическое начало пришло в те традиционные вещи, которыми занимается народ. Например, дачники Подмосковья, которых почти 5 миллионов, могут применять новые технологии на своих участках.

"Это весьма актуально, так как "дачный город" не имеет системы водоотведения. При этом многие пьют воду из источников вблизи поселков, сбрасывающих жидкие отходы в почву. Надо дать человеку возможность применения новых технологий на дачном участке, и он не будет себя и нас одновременно травить", – пояснил Панарин.