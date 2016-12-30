Единая база цифровых данных опасна злоупотреблениями, считает эксперт

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Создание единой цифровой базы данных о человеке как "Контингент обучающихся" опасно ее злоупотреблением, считает научный руководитель центра мониторинга качества образования ВШЭ Виктор Болотов.

В четверг президент России Владимир Путин отклонил закон, предусматривающий создание в РФ информационной системы "Контингент обучающихся", включающей в себя сведения об образовательных организациях и успеваемости учеников. По мнению главы государства, закон должен установить перечень конкретных сведений, содержащихся в федеральной и региональной системах, а также определить лиц, которые получат доступ к таким сведениям, и их ответственность. В Кремле пояснили, что отклоняя закон, президент принял во внимание возникшую общественную озабоченность и посчитал необходимым доработку закона в целях защиты интересов родителей и детей.

"Идею оцифровать все данные о человеке, начиная от медицинских, кончая успеваемостью, это старая идея. Обсуждается она уже на моей памяти лет 15. Там есть плюсы и минусы. Главный минус – возможность злоупотребления ими (оцифрованными данными)", — сказал Болотов.

По его мнению, вполне возможно и более правильно было бы иметь, например, единую персональную медицинскую карту, а для работников образования – единое портфолио, в котором была бы вся информация о повышении квалификации человека.

"Иметь все про человека и его бывшую жизнь – женат был, не женат, были ли приводы или судимости, не дай бог, кому надо знают, а иметь потенциально в общем доступе, наверно, не стоит", — сказал Болотов.