ГД рассмотрит проект о продлении льгот по взносам в ПФР для IT-компаний

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, который продлевает до 2023 года срок действия льготного тарифа страхового взноса в Пенсионный фонд для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, следует из электронной базы документов нижней палаты парламента.

"В целях поддержки и создания экономических стимулов, необходимых для деятельности организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий, законопроектом предлагается продлить до 2023 года льготный тариф страхового взноса в Пенсионный фонд Российской Федерации (ПФР) в размере 8% для организаций, осуществляющих деятельность в области информационных технологий", — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как отмечают в правительстве, такая мера позволит не допустить сокращения объема создаваемой в РФ наукоемкой продукции (включая программное обеспечение, ПО), сокращения объема экспорта ПО и прибыли, получаемой от реализации такого ПО, а также не допустить оттока ИТ-специалистов и ИТ-компаний в страны с благоприятным режимом для ИТ-отрасли.

"Сохранение указанного уровня пониженных тарифов страховых взносов критически важно для поддержания доли высокооплачиваемых рабочих мест", — отмечается в сопроводительных документах.

Компенсацию выпадающих доходов государственных внебюджетных фондов планируется осуществлять за счет средств федерального бюджета.

Сумма выпадающих доходов ПФР в связи с применением пониженных тарифов страховых взносов аккредитованными организациями, осуществляющими деятельность в области информационных технологий, составит в 2017 году 21,9 миллиарда рублей, в 2018 году — 23,6 миллиарда рублей, в 2019 году — 25,13 миллиардов рублей, говорится в сопроводительных документах.