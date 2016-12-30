Правительство утвердило ключевые цели проекта "Чистая страна"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта "Чистая страна", который позволит, в том числе, до 2025 года уменьшить экологический ущерб, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы кабинета министров.
"По итогам заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 декабря 2016 года утвержден паспорт приоритетного проекта "Чистая страна", — говорится в сообщении.
Срок реализации проекта — с января 2017 года по 2025 год. Отмечается, что реализация приоритетного проекта предусматривает строительство пяти экологически безопасных объектов термической переработки твердых коммунальных отходов (мусоросжигающих заводов): четырех в Московской области и одного — в Татарстане, а также восстановление и рекультивацию полигонов, долгое время подвергавшихся воздействию накопленного экологического ущерба.
Также в рамках реализации проекта планируется восстановить и рекультивировать около 1,5 тысяч гектаров земель, подверженных негативному влиянию объектов накопленного вреда, что улучшит экологические условия проживания для 4,3 миллиона человек к 2025 году.