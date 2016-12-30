Правительство утвердило ключевые цели проекта "Чистая страна"

МОСКВА, 30 дек — РИА Новости. Правительство РФ утвердило паспорт приоритетного проекта "Чистая страна", который позволит, в том числе, до 2025 года уменьшить экологический ущерб, говорится в пятницу в сообщении пресс-службы кабинета министров.

"По итогам заседания президиума Совета при президенте России по стратегическому развитию и приоритетным проектам 21 декабря 2016 года утвержден паспорт приоритетного проекта "Чистая страна", — говорится в сообщении.

Ключевой целью проекта, как сообщает кабмин, является уменьшение экологического ущерба, связанного с захоронением твердых бытовых отходов, снижение экологических рисков, связанных с объектами накопленного вреда окружающей среде, а также создание интерактивной информационной системы, которая обеспечит выявление и ликвидацию несанкционированных свалок мусора на основании сообщений граждан и общественных организаций.

Срок реализации проекта — с января 2017 года по 2025 год. Отмечается, что реализация приоритетного проекта предусматривает строительство пяти экологически безопасных объектов термической переработки твердых коммунальных отходов (мусоросжигающих заводов): четырех в Московской области и одного — в Татарстане, а также восстановление и рекультивацию полигонов, долгое время подвергавшихся воздействию накопленного экологического ущерба.

"Работа мусоросжигательных заводов позволит к 2023 году снизить объем размещения таких отходов на свалках в Московской области на 30%. В Казани планируется достичь модели "нулевого захоронения". В целом это улучшит экологические условия проживания для 23 миллионов человек", — говорится в сообщении.

Также в рамках реализации проекта планируется восстановить и рекультивировать около 1,5 тысяч гектаров земель, подверженных негативному влиянию объектов накопленного вреда, что улучшит экологические условия проживания для 4,3 миллиона человек к 2025 году.