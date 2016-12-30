На Камчатке открылся аквапарк "Чудо-остров" стоимостью 625 миллионов рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 дек – РИА Новости. Один из крупнейших аквапарков на Дальнем Востоке "Чудо-остров" открылся на Камчатке, сообщили РИА Новости в правительстве края.

Строительство аквапарка началось два года назад. Совокупная стоимость проекта составляет более 625 миллионов рублей. В возведении объекта участвовали строители из Корейской народно-демократической республики.

"Проект по строительству аквапарка был реализован резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Это первый туристический объект, открытый в рамках ТОР", — приводят камчатские власти слова зампреда краевого правительства Марины Субботы.

Аквапарк, получивший название "Чудо-остров", представляет собой комплекс рекреационно-развлекательных водных аттракционов, рассчитанных на посещение более 700 человек одновременно. В аквапарке есть взрослые и детские горки, кафе, сауны.

"До этого аквапарк работал в тестовом режиме. На сегодняшний день все испытания завершены, и аквапарк официально открыт", — сказал инициатор проекта Александр Ветчинов. Он отметил, что в 2017 году развитие аквапарка будет продолжено. В рамках государственной поддержки проекта планируется пробурить дополнительную скважину для обеспечения комплекса термальной водой, развивать энергетическую и транспортную инфраструктуру объекта.

Постановление правительства РФ "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" было подписано в августе 2015 года. ТОР предусматривает развитие двух основных направлений: транспортно-логистического и туристско-рекреационного. Сейчас резидентами ТОР являются 17 предприятий с общим объёмом инвестиций порядка 9 миллиардов рублей.