На Камчатке открылся аквапарк "Чудо-остров" стоимостью 625 миллионов рублей

ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 30 дек – РИА Новости. Один из крупнейших аквапарков на Дальнем Востоке "Чудо-остров" открылся на Камчатке, сообщили РИА Новости в правительстве края.
"Проект по строительству аквапарка был реализован резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОР). Это первый туристический объект, открытый в рамках ТОР", — приводят камчатские власти слова зампреда краевого правительства Марины Субботы.
Аквапарк, получивший название "Чудо-остров", представляет собой комплекс рекреационно-развлекательных водных аттракционов, рассчитанных на посещение более 700 человек одновременно. В аквапарке есть взрослые и детские горки, кафе, сауны.
Постановление правительства РФ "О создании территории опережающего социально-экономического развития "Камчатка" было подписано в августе 2015 года. ТОР предусматривает развитие двух основных направлений: транспортно-логистического и туристско-рекреационного. Сейчас резидентами ТОР являются 17 предприятий с общим объёмом инвестиций порядка 9 миллиардов рублей.