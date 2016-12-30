Атомные ледоколы встретят Новый год в Арктике со всеми атрибутами праздника

МУРМАНСК, 30 дек – РИА Новости. Атомные ледоколы Росатомфлота "50 лет Победы", "Таймыр" и "Вайгач" встретят 2017 год в Арктике; экипажи нарядили елки в кают-компаниях, повара готовят праздничное угощение, а моряки – подарки, сообщает управление коммуникаций компании.

Сообщается, что экипаж атомного ледокола "Вайгач" встретит новогодние праздники за проводкой судов в западном секторе Арктики. Для всех членов экипажа будет подготовлен праздничный стол. "Надеемся, что в предпраздничный вечер нам удастся хоть ненадолго связаться с родными и близкими по мобильной связи. А также поймать телевизионный сигнал, чтобы во время отдыха собраться у голубого экрана", — рассказал капитан атомного ледокола "Вайгач" Александр Скрябин.

Атомный ледокол "50 лет Победы" более четырех месяцев работает в высоких широтах. К Новому году экипаж установил украшенные искусственные елки в общедоступных местах и даже в машинном отделении. На судне готовится традиционный праздничный концерт. "В новогоднюю ночь вахта, вероятно, будет вести караван из трех судов, надеюсь, уже в Карском море. Думаю, Дед Мороз со Снегурочкой первыми посетят нас, так как мы, скорее всего, будем самыми близкими к Северному полюсу", — отмечает капитан атомного ледокола "50 лет Победы" Дмитрий Лобусов.

Ледокол "Таймыр" в праздник тоже будет находиться в Карском море в Обской губе. Как и "50 лет Победы", он занят проводкой каравана. Работа в рейсе ведется круглосуточно. По словам капитана атомного ледокола "Таймыр" Сергея Киселева, новогодние традиции на борту вполне береговые. "В кают-компании поставим елку, шеф-повар преобразит судовое меню припасенными с берега деликатесами. Капитан поздравит экипаж речью по громкой связи, а моряки подарят друг другу подарки. Обычно это какие-нибудь приятные мелочи", — рассказал Киселев.