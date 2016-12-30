В дошкольных учреждениях Дагестана было создано более 20 тысяч мест

МАХАЧКАЛА, 30 дек – РИА Новости. Более 20 тысяч мест в дошкольных образовательных учреждениях создано в Дагестане за последние годы, заявил глава республики Рамазан Абдулатипов на открытии нового детского сада в Каспийске.

"За последние годы нами создано более 20 тысяч мест в дошкольных образовательных учреждениях, в том числе за счет частных инвестиций. Это в несколько раз больше, чем за предыдущие 25 лет", — цитирует Абдулатипова его пресс-служба.

По данным региональных властей, в четверг в дагестанском Каспийске состоялось открытие нового современного детского сада почти на 300 мест. Двухэтажное здание рассчитано на 13 групп (280 мест), каждая из которых имеет изолированный вход, приёмную, спальню. В детском саду создается предметно-развивающая среда, способствующая осуществлению личностно-ориентированного подхода в воспитании детей. На прилегающей благоустроенной территории имеются площадки для ясельной и дошкольных групп, беседки, спортивно-игровые зоны.