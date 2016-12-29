Мизулина приветствует отклонение закона о системе "Контингент обучающихся"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Зампредседателя комитета Совфеда по конституционному законодательству и госстроительству, глава временной комиссии СФ по подготовке предложений по совершенствованию Семейного кодекса РФ Елена Мизулина приветствовала отклонение закона об информационной системе "Контингент обучающихся".

В четверг президент России Владимир Путин отклонил закон, предусматривающий создание в РФ информационной системы "Контингент обучающихся", включающей в себя сведения об образовательных организациях и успеваемости учеников. По мнению главы государства, закон должен установить перечень конкретных сведений, содержащихся в федеральной и региональной системах, а также определить лиц, которые получат доступ к таким сведениям, и их ответственность. В Кремле пояснили, что отклоняя закон, президент принял во внимание возникшую общественную озабоченность и посчитал необходимым доработку закона в целях защиты интересов родителей и детей.

"Я приветствую это мудрое и взвешенное решение президента. Рада, что Владимир Владимирович разделяет позицию родительской общественности, которая выступила против этого закона", — сказала сенатор.

Ранее Мизулина поднимала вопрос о необходимости отклонить принятый Госдумой в третьем чтении закон. Сенатор назвала документ "антиконституционным и антисемейным".

"Он грубо нарушает конституционное право граждан на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну. При этом закон передает все регулирующие полномочия правительству, точнее, федеральным органам исполнительной власти", — отметила политик.

Кроме того, считает Мизулина, закон ставит каждого россиянина перед выбором между конституционным правом на неприкосновенность частной жизни и конституционным правом на образование ребенка. Если родитель выберет второе, то будет вынужден смириться с грубым вторжением в личную жизнь его ребенка и всей семьи, добавила она.

"В противном случае, ему придется изыскивать возможность обучать своего ребенка вне государственной системы образования, что, в свою очередь, может повлечь, например, отобрание ребенка из семьи, потому что это будет расценено как ненадлежащее выполнение родителями своих обязанностей", — подчеркнула Мизулина.

Мизулина отмечает, что вступление в силу подобного закона в очередной раз остро поставило бы вопрос о существовании ювенальной юстиции в России.

"Само появление такой инициативы вновь демонстрирует недоверие родителям и вновь допускает ничем не обоснованное вторжение в семью, в личную жизнь человека. В базе данных, например, согласно закону, должна была содержаться информация о здоровье ребенка, обучающегося в школе, а также сведения о родителях и ситуации в семье. Доступ к этим базам мог получить неограниченный круг лиц", — заключила она.