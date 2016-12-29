Ростовским шахтерам перечислили 70 млн рублей долгов по зарплате

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Шахтеры находящихся в стадии банкротства компаний ГК "Кингкоул" в Ростовской области получили около 70 миллионов рублей долгов по заработной плате в 2016 году, сообщили РИА Новости в "Региональной корпорации развития", через которую происходят выплаты.
"Около 20 миллионов рублей было выплачено до середины октября, когда выплаты были приостановлены. С момента возобновления выплат 21 декабря было произведено 3 тысячи 173 выплаты на сумму 50 миллионов рублей", — пояснили в "Региональной корпорации развития".
В настоящее время большинство компаний, входящих в группу "Кингкоул", находятся в стадии банкротства, и прокуратура контролирует его ход — осуществляется надзор за своевременным погашением долга по зарплате. Кроме того, за 2015-2016 годы по результатам проверок в связи с выявленными нарушениями по оплате труда внесены 52 представления, к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, объявлены 17 предостережений, в суд предъявлены почти 3,5 тысячи исков и заявлений. После вмешательства органов прокуратуры сотрудникам компаний уже выплачено свыше 137 миллионов рублей долга по зарплате.