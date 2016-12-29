Ростовским шахтерам перечислили 70 млн рублей долгов по зарплате

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 29 дек – РИА Новости, Иван Капустин. Шахтеры находящихся в стадии банкротства компаний ГК "Кингкоул" в Ростовской области получили около 70 миллионов рублей долгов по заработной плате в 2016 году, сообщили РИА Новости в "Региональной корпорации развития", через которую происходят выплаты.

Более 60 шахтеров ГК "Кингкоул" в августе объявили голодовку из-за долгов по зарплате, общая сумма которых превышала 300 миллионов рублей. Всего долги образовались перед 2,2 тысячи работников. Также сообщалось, что "Региональная корпорация развития" выделила около 50 миллионов рублей из собственных средств для выплат шахтерам, но в середине октября выплаты были приостановлены, на тот момент корпорация перечислила шахтерам около 20 миллионов рублей. Голодовка в настоящее время приостановлена. Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил 21 декабря, что выплаты шахтерам возобновляются.

"Около 20 миллионов рублей было выплачено до середины октября, когда выплаты были приостановлены. С момента возобновления выплат 21 декабря было произведено 3 тысячи 173 выплаты на сумму 50 миллионов рублей", — пояснили в "Региональной корпорации развития".

Ранее губернатор Голубев заявил журналистам, что после возобновления выплат до конца 2016 года шахтерам будет выплачено около 50 миллионов рублей, а в течение шести-девяти месяцев можно ждать полного погашения долгов по зарплате перед работниками ГК "Кингкоул".

В настоящее время большинство компаний, входящих в группу "Кингкоул", находятся в стадии банкротства, и прокуратура контролирует его ход — осуществляется надзор за своевременным погашением долга по зарплате. Кроме того, за 2015-2016 годы по результатам проверок в связи с выявленными нарушениями по оплате труда внесены 52 представления, к дисциплинарной ответственности привлечены 24 должностных лица, объявлены 17 предостережений, в суд предъявлены почти 3,5 тысячи исков и заявлений. После вмешательства органов прокуратуры сотрудникам компаний уже выплачено свыше 137 миллионов рублей долга по зарплате.