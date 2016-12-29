Дефицит мест в СИЗО составит более 13,5 тысяч мест на начало 2017 года

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Дефицит мест в следственных изоляторах в субъектах России составит более 13,5 тысячи мест, а в 22 субъектах условия содержания под стражей не будут соответствовать законодательным нормам.

Об этом говорится в утверждённой премьер-министром РФ Дмитрием Медведевым Концепции федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)". Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

"На начало 2017 года дефицит мест в следственных изоляторах в субъектах Российской Федерации составит более 13,5 тысяч мест с учётом режимных корпусов, находящихся в аварийном состоянии", — говорится в документе.

В нем отмечается, что в 2015-2016 годах максимальная численность подозреваемых и обвиняемых в отдельные периоды превышала лимит наполнения СИЗО. В некоторых регионах превышение было до 56 процентов. При этом условия содержания под стражей в 22 субъектах РФ с начала 2017 года не будут соответствовать законодательным нормам. Это такие регионы, как республика Карелия, Крым, Татарстан, Приморье и другие.

"К началу 2017 года условия содержания под стражей в СИЗО, расположенных в 22 субъектах РФ, не будут соответствовать законодательству РФ и международным стандартам, самым важным из которых является санитарная норма площади", — уточняется в документе.

Для приведения условий содержания к стандартам требуется строительство 10 новых СИЗО на 9,85 тысяч мест, 14 режимных корпусов на 3,237 мест, реконструкция четырёх корпусов на 425 мест.