Кабмин утвердил программу "Развитие уголовно-исполнительной системы"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение об утверждении Концепции федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)", соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.
"Утвердить прилагаемую Концепцию федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)"… Определить ФСИН России государственным заказчиком федеральной целевой программы "Развитие уголовно-исполнительной системы (2017-2025 годы)", — говорится в документе.
Согласно распоряжению, предельный объем финансирования программы за счет средств федерального бюджета составляет 96500 миллионов рублей.