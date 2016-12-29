Путин разрешил брать студентов-юристов помощниками следователя

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, разрешающий назначать на должность помощника следователя студентов-юристов, которые отучились не менее половины срока и не имеют долгов по учебе.

"На должности следователей, помощников следователей и помощников следователей-криминалистов… в исключительных случаях в порядке, определяемом председателем Следственного комитета, могут назначаться граждане, обучающиеся по имеющей государственную аккредитацию образовательной программе высшего образования, относящейся к укрупненной группе специальностей и направлений подготовки "Юриспруденция", не менее половины срока получения образования, установленного федеральным государственным образовательным стандартом, и не имеющие академической задолженности", — говорится в документе, опубликованном на официальном интернет-портале правовой информации.

До подписания данного закона назначение на должности помощника следователя граждан, не имеющих высшего юридического образования, не предусматривалось. По мнению кабмина, принятие закона должно способствовать улучшению организации работы в Следственном комитете, усилению кадрового потенциала и повышению эффективности деятельности системы Следственного комитета.