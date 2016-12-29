Путин поручил принять меры по охране здоровья учащихся

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин поручил принять меры по оказанию учащимся первичной медико-санитарной помощи, говорится в перечне поручений по итогам пленарного заседания Общероссийского народного фронта "Форум действий".

"Проанализировать ситуацию в области охраны здоровья обучающихся в образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, и принять необходимые меры по охране их здоровья, включая оказание первичной медико-санитарной помощи", — говорится в документе.

Глава государства поручил подготовить доклад по этому вопросу до 1 марта 2017 года.

"Ответственные: Медведев Д.А., высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации", — отмечается в документе.