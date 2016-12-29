Регионы перед праздниками проведут дополнительную проверку систем отопления

МОСКВА, 29 дек — РИА Недвижимость. Российские регионы проведут дополнительную проверку систем теплоснабжения и сформируют дежурные команды для обеспечения стабильности отопления в новогодние праздники, говорится в сообщении Минстроя.

"Впереди длинные каникулы и, чтобы они прошли спокойно, регионам необходимо проверить системы теплоснабжения и сформировать дежурные бригады для оперативного устранения аварий. Они должны четко знать алгоритм реагирования при аварийных ситуациях как в будние, так и в праздничные дни", — приводятся в нем слова главы ведомства Михаила Меня.

В сообщении также указывается, что в регионах, где заключены концессионные соглашения, аварийность в сетях теплоснабжения снижена в среднем на 47%, а потери — на 18%.