Глава свердловского ГУМВД потребовал активизировать борьбу с суррогатами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Врио начальника свердловского полицейского главка Петр Кривегин в четверг на селекторном совещании потребовал максимально активизировать борьбу с суррогатами, сообщил РИА Новости официальный представитель ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.

Как сообщалось ранее, в Екатеринбурге начата доследственная проверка по факту смерти двух мужчин. Предварительно установлено, что в гости к хозяину квартиры в Екатеринбурге пришли двое знакомых. С собой они принесли несколько бутылок с антисептическим раствором, который стали распивать. После этого все легли спать. Через некоторое время хозяин квартиры проснулся и обнаружил своих знакомых мертвыми. На месте также было найдено вещество растительного происхождения, предположительно, являющееся наркотическим.

"На состоявшемся сегодня областном селекторном совещании врио начальника регионального полицейского главка генерал-майор Петр Кривегин дал указание руководителям всех без исключения территориальных ОВД во взаимодействии со специалистами Роспотребнадзора, общественности и иными заинтересованными ведомствами в ежедневном режиме до особого указания проводить оперативные мероприятия на подведомственной территории по выявлению точек сбыта всевозможных суррогатов", — сказал Горелых.

Он также добавил, что "поставлена задача максимально активизировать работу в этом направлении, в том числе участковым уполномоченным и сыщикам подразделений по борьбе с экономической преступностью".

По его словам, с начала 2016 года в Свердловской области возбуждено 73 уголовных дела, связанных с незаконным оборотом алкогольной продукции, полиция провела более 1,2 тысячи проверок, изъято свыше 100 тысяч литров суррогата, к административной ответственности привлечены более 700 человек, ликвидированы десять оптовых складов. Помимо этого, прекращена деятельность шести мини-заводов, занимавшихся производством и реализацией различного контрафакта, — по одному в городах Заречном, Верхней Пышме, Тавде и трех — в Екатеринбурге. "С учетом грядущих многодневных праздничных выходных темпы работы сыщиков в данном направлении снижаться не будут", — подчеркнул Горелых.

Ранее сообщалось, что от отравлений контрафактом "Боярышник", содержащим метиловый спирт, в Иркутске пострадали 123 человека, 76 из них скончались. В настоящее время, по данным минздрава региона, в больницах города остаются восемь пострадавших, один из которых в крайне тяжелом состоянии.