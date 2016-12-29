Глава свердловского ГУМВД потребовал активизировать борьбу с суррогатами

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек — РИА Новости. Врио начальника свердловского полицейского главка Петр Кривегин в четверг на селекторном совещании потребовал максимально активизировать борьбу с суррогатами, сообщил РИА Новости официальный представитель ГУМВД России по Свердловской области Валерий Горелых.
"На состоявшемся сегодня областном селекторном совещании врио начальника регионального полицейского главка генерал-майор Петр Кривегин дал указание руководителям всех без исключения территориальных ОВД во взаимодействии со специалистами Роспотребнадзора, общественности и иными заинтересованными ведомствами в ежедневном режиме до особого указания проводить оперативные мероприятия на подведомственной территории по выявлению точек сбыта всевозможных суррогатов", — сказал Горелых.
Он также добавил, что "поставлена задача максимально активизировать работу в этом направлении, в том числе участковым уполномоченным и сыщикам подразделений по борьбе с экономической преступностью".
Ранее сообщалось, что от отравлений контрафактом "Боярышник", содержащим метиловый спирт, в Иркутске пострадали 123 человека, 76 из них скончались. В настоящее время, по данным минздрава региона, в больницах города остаются восемь пострадавших, один из которых в крайне тяжелом состоянии.