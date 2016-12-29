Липецкий аэропорт возобновил прием и отправку самолетов

ВОРОНЕЖ, 29 дек — РИА Новости. Погода в районе международного аэропорта "Липецк" нормализовалась, прием и отправка самолетов возобновлены, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.

Утром в четверг из-за метеоусловий аэропорт Липецка не мог принимать и отправлять воздушные суда. По данным аэропорта, нижний край облачности составлял 150 метров, шел сильный снег. При этом видимость в аэропорту была 2500 метров.

"Задержка по метеусловиям была, сейчас все нормально. Снегопад прекратился к 13 часам (мск)", — сказал собеседник агентства.

По данным онлайн-табло, были отменены рейсы из Липецка в "Домодедово" и Екатеринбург, задержан прилет самолета из Сочи.

"Ждем рейса из Сочи", — добавил собеседник агентства.