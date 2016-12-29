Электронные визы в свободном порту Владивосток могут ввести в 2017 году

ГОРКИ, 29 дек — РИА Новости. Власти РФ в первом квартале 2017 года планируют принять закон о введении электронных виз в свободном порту Владивосток, сообщил вице-премьер Юрий Трутнев.

"В первом квартале планируем принять закон по упрощению визовых процедур в свободном порту Владивосток. По сути дела, мы переходим на электронную визу на восемь дней", — пояснил Трутнев на совещании у премьер-министра РФ Дмитрия Медведева.

Кроме того, он подтвердил планы по созданию венчурного фонда для поддержки высокотехнологичных проектов.

Он также напомнил, что, согласно поручению главы правительства, к 31 марта должны быть сформированы дальневосточные разделы в 27 государственных программах, что позволит поднять уровень жизни на Дальнем Востоке.