Путин подписал закон об отсрочке наказания больным наркоманией

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, согласно которому суд может отсрочить отбывание наказания лицам, признанным больным наркоманией, которые были осуждены на отбывание срока за незаконное хранение, перевозку наркотиков. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

Как сообщалось ранее, отсрочка будет осуществляться в виде лишения свободы до окончания лечения и медицинской, социальной реабилитации, но не более чем на пять лет.

На нее могут рассчитывать больные наркоманией, которые впервые наказаны лишением свободы за незаконное приобретение, хранение, перевозку, переработку, изготовление без цели сбыта наркотических средств или психотропных веществ, незаконное культивирование в крупном размере растений, содержащих наркотики или психотропные вещества, незаконную выдачу либо подделку рецептов или других документов, дающих право на получение наркотиков или психотропных веществ.

Эта норма будет распространяться на тех, кто изъявил желание добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медицинскую, социальную реабилитацию. Закон вступает в силу по истечении 90 дней после дня его официального опубликования.