Путин подписал закон о порядке выдворения мигрантов-нарушителей

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, регулирующий вопросы выдворения из РФ мигрантов, нарушивших правила въезда или пребывания на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.

Госдума на заседании 21 декабря приняла во втором и третьем чтении этот закон. Как сообщалось, сейчас часть 3 статьи 18.8 КоАП РФ "Нарушение иностранным гражданином или лицом без гражданства правил въезда в РФ либо режима пребывания (проживания) в РФ" предусматривает за нарушение, совершенное в Москве, Подмосковье, Санкт-Петербурге и Ленинградской области, кроме штрафа до 7 тысяч рублей, выдворение за пределы России.

Закон предлагает предусмотреть возможность отказа на усмотрение суда от назначения выдворения за нарушения, совершенные иностранцами в этих регионах.

При этом предлагается дополнить статью кодекса положением, по которому выдворение станет обязательным для мигрантов при повторном нарушении в течение одного года в вышеуказанных регионах.