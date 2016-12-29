Путин подписал закон о порядке выдворения мигрантов-нарушителей

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, регулирующий вопросы выдворения из РФ мигрантов, нарушивших правила въезда или пребывания на территории Москвы, Санкт-Петербурга, Подмосковья и Ленинградской области. Соответствующий документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации в четверг.
Закон предлагает предусмотреть возможность отказа на усмотрение суда от назначения выдворения за нарушения, совершенные иностранцами в этих регионах.
При этом предлагается дополнить статью кодекса положением, по которому выдворение станет обязательным для мигрантов при повторном нарушении в течение одного года в вышеуказанных регионах.