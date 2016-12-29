В Госдуму внесли проект о деятельности аптек на труднодоступных территориях

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Архангельские депутаты внесли в Госдуму законопроект, предлагающий организовывать деятельность аптек на труднодоступных территориях городских населенных пунктов.

Авторы уточняют, что в настоящий момент из-за отсутствия на данных территориях аптечных организаций граждане, в частности пенсионеры, не всегда могут приобрести необходимые лекарства.

Отмечается, что данная проблема остается неразрешенной из-за отсутствия необходимых помещений и специалистов, имеющих фармацевтическое образование, а также по причине экономической нерентабельности деятельности аптек на указанных территориях.

По этой причине в Архангельском областном собрании "неоднократно рассматривался вопрос организации деятельности аптечных организаций на труднодоступных территориях городских населенных пунктов".

"Принятие проекта федерального закона позволит решить вопрос доступности приобретения лекарственных средств жителями труднодоступных территорий городских населенных пунктов, где отсутствуют аптечные организации", — говорится в пояснительной записке.