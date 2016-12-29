Московский зоопарк запустит мобильное приложение на английском в 2017 году

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. В 2017 году в Московском зоопарке начнут проводить экскурсии на английском языке, к концу следующего года появится и англоязычная версия мобильного приложения, говорится на официальном портале мэра и правительства Москвы.

"Департамент культуры и Московский зоопарк в феврале запустят экскурсии на английском языке для иностранных туристов. В зимний период иностранным гостям будут предлагать прогулки с гидом по тёплым павильонам, где можно увидеть экзотических обитателей — от попугаев до слонов", — говорится в сообщении.

Иностранным туристам будут рассказывать о животных, которые олицетворяют уникальность российской природы: дальневосточных леопардах, амурских тиграх, различных видах журавлей и белых медведях. Также гостей будут знакомить с редкими животными, такими как лошадь Пржевальского и олень Давида.

"Кроме этого, Московский зоопарк планирует англоязычную версию мобильного приложения. Она появится до конца 2017 года. С его помощью зарубежные гости смогут заказать экскурсии, приобрести билеты, а встроенная интерактивная карта поможет быстрее ориентироваться на местности", — отмечается на сайте.

Московский зоопарк был открыт в 1864 году. Сейчас в нем содержатся более 8 тысяч животных, относящихся более чем к тысяче видов мировой фауны. Зоопарк является членом Всемирной и Европейской ассоциации зоопарков и аквариумов, Евроазиатской региональной ассоциации зоопарков и аквариумов. Зоопарк участвует во многих международных программах по сохранению исчезающих видов животных, сотрудничая с природоохранными организациями всего мира.