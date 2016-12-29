В Москве участники судебных процессов смогут подавать документы в интернете

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Участники судебных процессов в московских судах в 2017 году смогут обращаться и направлять любые необходимые для разбирательств документы через электронный портал, сообщила РИА Новости руководитель пресс-службы Мосгорсуда Ульяна Солопова.

"В 2017 году в Мосгорсуд и районные суды через специальный электронный портал можно будет направить процессуальные документы, касающиеся любой стадии судопроизводства", — сказала она.

Солопова уточнила, что для данной услуги необходимо наличие электронно-цифровой подписи, в случае ее отсутствия документы не будут приняты судом.

Мосгорсуд также сообщил, что пока столичные мировые судья не участвуют в проекте.