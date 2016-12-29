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Общество

Кабмин предложил расширить список оснований для отказа в выдаче лиц Россией

Тема:
Главное за 29 декабря 2016 года (13)
14:4329.12.2016
(обновлено: 18:05 29.12.2016)
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Вид на Дом правительства Российской Федерации с набережной Тараса Шевченко в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство внесло в Госдуму законопроект, расширяющий перечень оснований, по которым Россией может быть отказано в выдаче лица, которого требует иностранное государство. В частности, в выдаче лица может быть отказано, если имеются основания полагать, что оно будет подвергнуто преследованию, пыткам или его выдача может нанести ущерб суверенитету и безопасности РФ.

Как отмечается в пояснительной записке, целью законопроекта является повышение гарантированного конституцией РФ уровня судебной защиты прав, свобод и законных интересов иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории России, в отношении которых от иностранного государства получен запрос о выдаче для уголовного преследования или исполнения приговора.

Отказ в выдаче

Статью 464 "Отказ в выдаче лица" УПК законопроектом предлагается изложить в новой редакции, расширив перечень оснований, которые исключают возможность выдачи лица, и перечень оснований, при наличии которых в выдаче лица может быть отказано.

Здание Генеральной прокуратуры РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Руслан Кривобок
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"Перечень оснований, которые исключают возможность выдачи, дополняется положениями, запрещающими выдачу, в частности, если в отношении преступления, в связи с совершением которого был направлен запрос о выдаче, в Российской Федерации, обладающей компетенцией возбуждать уголовное преследование, постановлен вступивший в законную силу приговор или прекращено производство по уголовному делу, в том числе с применением акта об амнистии, освобождающего лицо от наказания в виде лишения свободы, либо уголовное дело не возбуждалось, но принят акт об амнистии", — говорится в пояснительной записке.

Кроме того, запрещается осуществлять выдачу лица, если имеются серьезные основания полагать, что это оно было или будет подвергнуто в запрашивающем государстве преследованию по признаку расы, вероисповедования, гражданства, национальности, принадлежности к определенной социальной группе или по политическим убеждениям, пыткам или другим жестоким, бесчеловечным или унижающим достоинство видам обращения или наказания. Также запрещается выдача лиц, если они является несовершеннолетним и их выдача несовместима с мерами защиты прав и интересов несовершеннолетних.

В выдаче лица может быть отказано, если это может нанести ущерб суверенитету, безопасности, общественному порядку или другим интересам РФ, или имеются основания полагать, что выдача этого лица может повлечь для него серьезные осложнения по причине его преклонного возраста или состояния здоровья, отмечается в пояснительной записке, говорится в пояснительной записке, говорится в пояснительной записке.

Мера пресечения

Законопроект также конкретизирует положения, определяющие порядок избрания в отношении лица, выдача которого запрашивается, мер пресечения, в том числе в виде заключения под стражу, сроки задержания и содержания под стражей, а также положения об отмене, изменении меры пресечения и обжаловании решений по вопросам, связанным с избранием, меры пресечения.

Здание Государственной Думы РФ. Архивное фото
© РИА Новости. Сергей Кузнецов
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Так, согласно законопроекту, вопрос о применении меры пресечения в отношении лица, выдача которого запрашивается, решается прокурором.

"До избрания меры пресечения данное лицо может быть задержано без судебного решения на срок не более 48 часов", — говорится в пояснительной записке. Законопроектом ограничивается до 2 месяцев срок содержания под стражей лица, выдача которого запрашивается, на основании решения судебного органа иностранного государства.

В пояснительной записке отмечается, что указанный срок, а также срок содержания под стражей, установленный судом РФ при избрании данной меры пресечения, могут быть в порядке, установленном статьей 109 УПК, по мотивированному ходатайству прокурора.

"Предельный срок содержания под стражей выдаваемого лица не может превышать срок, установленный статьей 109 УПК, для преступлений, предусмотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, соответствующих категории преступления, в связи с совершением которого поступил запрос о выдаче", — говорится в пояснительной записке.

Законопроектом предусмотрена также возможность отмены или изменения избранной меры пресечения по основаниям и в порядке, установленным статьей 110 УПК, отмечается в пояснительной записке.

"Реализация будущего закона позволит в соответствии с позициями Конституционного суда Российской Федерации и Европейского суда по правам человека обеспечить судебную защиту прав, свобод и законных интересов иностранных граждан и лиц без гражданства, находящихся на территории Российской Федерации, в отношении которых РФ от иностранного государства получен запрос о выдаче", — отмечают в правительстве.

При этом подчеркивается, что законопроект не повлечет изменения финансовых обязательств государства и не потребует дополнительных расходов, покрываемых за счет средств федерального бюджета.

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