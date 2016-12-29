Медведев: новые законы защитят граждан от недобросовестных застройщиков

ГОРКИ, 29 дек — РИА Новости. Новые законы, которые вступают с 1 января 2017 года, должны защитить права участников долевого строительства и значительно улучшить ситуацию в сфере жилищного строительства, уверен премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"У нас начинает действовать закон, который направлен на защиту прав участников долевого строительства многоквартирных домов. Там много новелл по отношению к застройщикам, требования к застройщику, по государственному регулированию этой деятельности, контролю в области долевого строительства в целом. В частности вводится единый реестр застройщиков. Для дополнительной защиты участников долевого строительства создается фонд, который будет формироваться за счет обязательных взносов застройщиков. В целом, надеюсь, это будет полезный документ, который будет способствовать защите наших граждан от недобросовестных застройщиков, и поможет сохранить накопления на жилье", — заявил Медведев на совещании с вице-премьерами.

По словам главы правительства, еще одним законом создается государственный реестр недвижимости, а также устанавливается новый порядок государственной кадастровой оценки.