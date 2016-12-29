В Госдуму внесли законопроект об оспаривании кадастровой стоимости земли

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о возможности оспаривания местными органами власти кадастровой стоимости земельного участка, сниженной по инициативе его собственника, следует из базы данных нижней палаты парламента.

Документ наделяет органы местного самоуправления и органы госвласти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя правом на обращение в суд для оспаривания решения комиссии об определении кадастровой стоимости земельного участка, не находящегося в собственности муниципального образования, но расположенного на его территории, в случаях, когда по заявлению собственника такого земельного участка его кадастровая стоимость была существенно снижена на основании установления рыночной стоимости.

Законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ (КС) от 5 июля 2016 года № 15-П по делу о проверке конституционности положения части первой статьи 24.18 закона "Об оценочной деятельности в РФ" в связи с жалобой администрации муниципального образования города Братска.

В данном постановлении указано, что в случае снижения кадастровой стоимости земельного участка на основании установления его рыночной стоимости у муниципального образования, на территории которого он расположен, может иметься реальный законный интерес, предполагающий возможность органов местного самоуправления самостоятельно оспаривать соответствующее решение комиссии, принятое по инициативе собственника этого земельного участка.

Между тем, положение части первой статьи 24.18 закона об оценочной деятельности, полностью исключая такую возможность, по существу, несоразмерно ограничивает конституционные гарантии защиты прав и законных интересов муниципальных образований, посчитал КС. Ведь по заявлению собственника земельного участка его кадастровая стоимость может быть существенно снижена, в связи с чем могут быть затронуты права и законные интересы данного муниципального образования, в том числе связанные с поступлениями налоговых доходов в местный бюджет, пояснял КС.

В связи с этим суд признал не соответствующим статьям 46, 55 и 133 Конституции РФ соответствующее положение части первой статьи 24.18 закона об оценочной деятельности.