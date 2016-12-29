В Госдуму внесли законопроект об оспаривании кадастровой стоимости земли

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Правительство РФ внесло в Госдуму законопроект о возможности оспаривания местными органами власти кадастровой стоимости земельного участка, сниженной по инициативе его собственника, следует из базы данных нижней палаты парламента.
Документ наделяет органы местного самоуправления и органы госвласти Москвы, Санкт-Петербурга и Севастополя правом на обращение в суд для оспаривания решения комиссии об определении кадастровой стоимости земельного участка, не находящегося в собственности муниципального образования, но расположенного на его территории, в случаях, когда по заявлению собственника такого земельного участка его кадастровая стоимость была существенно снижена на основании установления рыночной стоимости.
Законопроект направлен на реализацию постановления Конституционного суда РФ (КС) от 5 июля 2016 года № 15-П по делу о проверке конституционности положения части первой статьи 24.18 закона "Об оценочной деятельности в РФ" в связи с жалобой администрации муниципального образования города Братска.
Между тем, положение части первой статьи 24.18 закона об оценочной деятельности, полностью исключая такую возможность, по существу, несоразмерно ограничивает конституционные гарантии защиты прав и законных интересов муниципальных образований, посчитал КС. Ведь по заявлению собственника земельного участка его кадастровая стоимость может быть существенно снижена, в связи с чем могут быть затронуты права и законные интересы данного муниципального образования, в том числе связанные с поступлениями налоговых доходов в местный бюджет, пояснял КС.
В связи с этим суд признал не соответствующим статьям 46, 55 и 133 Конституции РФ соответствующее положение части первой статьи 24.18 закона об оценочной деятельности.