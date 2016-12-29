В Москве начал постепенно уменьшаться перелимит в СИЗО

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Количество подсудимых и подследственных в столичных СИЗО начало постепенно уменьшаться, к концу 2016 года перелимит составил ориентировочно 22%, при том, что к началу года он был примерно 30%, рассказал журналистам начальник УФСИН России по Москве полковник внутренней службы Сергей Мороз.

"На данный момент в СИЗО по Москве содержится 10,6 тысяч человек при лимите около 8,5 тысячи. Перелимит составляет ориентировочно 22%. На самом деле данная цифра это определенного рода достижение, которое было достигнуто совместными усилиями УФСИН, прокуратуры и судом. Был проведен огромный анализ условий содержания спецконтенгента и выявлено, что из-за ряда нестыковок во взаимодействии происходила задержка в получении информации. Устранив эти нестыковки и создав некоторые новые условия, мы смогли улучшить ситуацию с перелимитом", — объяснил Мороз.

В качестве примера он привел инициативу Мосгорсуда, который создал курьерскую службу, ускоряющую доставку решений судов до подразделений УФСИН. Теперь сотрудники службы исполнения наказания получили возможность быстрее выносить решения о доставке осужденных в места отбывания наказания, не задерживая их в изоляторах надолго и освобождая место. В результате численность спецконтингента уменьшилась.

"Также осуществляется постройка дополнительных площадей. Летом был построен новый корпус в четвертом СИЗО. В следующем году мы заселяем в него людей. Продолжается строительство седьмого изолятора – как создание новых корпусов, так и ремонт старых. В будущем мы получим изолятор с лимитом наполнения примерно в тысячу мест, что позволит немного разгрузить другие СИЗО. Причем в новых корпусах камеры сделаны по европейскому стандарту", — отметил полковник.

Он уточнил, что также будет продолжена работа с прокуратурой и судом для того, чтобы определиться с возможностями ускорения процесса передвижения подсудимых и осужденных. Например, использования альтернативных видов ограничения свободы – подписки о невыезде и домашнем аресте, что позволит также разгрузить площади изоляторов.

"Городским судом Москвы проводится и такой эксперимент как установление электронной аппаратуры для ознакомления арестованного с материалами уголовного дела. Все будет сделано дистанционно. Это тоже будет действенная мера, которая в дальнейшем позволит уменьшить численность людей в изоляторах. Первых две кабины будут установлены в следующем году во втором СИЗО", — добавил Мороз.