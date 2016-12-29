В России выросло число опасных метеоявлений

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Число опасных метеорологических явлений в России в 2016 году достигло почти тысячи и стало самым высоким за последние восемь лет, заявил в четверг директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За 11 месяцев этого года уже отмечено 993 опасных явления. В 2009 году было 923, в 2010 — 972, в 2015 — 973. В этом году количество опасных явлений больше, чем в предшествующие 7-8 лет", — сказал Вильфанд на пресс-конференции.

При этом количество непредусмотренных опасных явлений в 2016 году составило всего 17.