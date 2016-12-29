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Общество

В России выросло число опасных метеоявлений

13:5329.12.2016
(обновлено: 14:00 29.12.2016)
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Небо. Архивное фото
© РИА Новости. Владимир Астапкович
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МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Число опасных метеорологических явлений в России в 2016 году достигло почти тысячи и стало самым высоким за последние восемь лет, заявил в четверг директор Гидрометцентра России Роман Вильфанд.

"За 11 месяцев этого года уже отмечено 993 опасных явления. В 2009 году было 923, в 2010 — 972, в 2015 — 973. В этом году количество опасных явлений больше, чем в предшествующие 7-8 лет", — сказал Вильфанд на пресс-конференции.

При этом количество непредусмотренных опасных явлений в 2016 году составило всего 17.

Лучшие снимки погодных явлений
Финалист конкурса Фотограф погодных явлений-2016. Tim Moxon - Tornado On Show.
© Фото: Tim Moxon/Weather Photographer of the Year
Звание лучшего погодного фотографа жюри присудило британцу Тиму Моксону за снимок торнадо на равнинах Колорадо (США).
Финалист конкурса Фотограф погодных явлений-2016. Paul Kingston - Storms Cumbria
© Фото: Paul Kingston/Weather Photographer of the Year
Приз зрительских симпатий путем общественного голосования был присужден Полу Кингстону, который сделал фотографию гигантских волн, разбивающихся о пристань городка Уайтхевен в британском графстве Камбрия.
Финалист конкурса Фотограф погодных явлений-2016. Kevin Pearson - Misty River Dawn
© Фото: Kevin Pearson/Weather Photographer of the Year
В число финалистов вошла фотография Кевина Пирсона - туманный рассвет на реке Брю (Великобритания).
Финалист конкурса Фотограф погодных явлений-2016. Graham Newman - Oil Tanker Guanabura hit by Lightning
© Фото: Graham Newman/Weather Photographer of the Year
Грэм Ньюман сфотографировал нефтяной танкер Guanabura, оказавшийся в эпицентре грозы.
Финалист конкурса Фотограф погодных явлений-2016. GAllan Macdougall - Ice Sculpture on Plynlimon
© Фото: Allan Macdougall/Weather Photographer of the Year
Аллан МакДугал сфотографировал заснеженную гору Плинлимон - высшую точку Кембрийских гор. Жюри оценило причудливые формы природной скульптуры, запечатленные на снимке.
Финалист конкурса Фотограф погодных явлений-2016. Steve M Smith - Cloud Tunnel, Carneddau, north Wales
© Фото: Steve M Smith/Weather Photographer of the Year
Стив М. Смит сфотографировал облака, которые опустились очень низко и окружили зеленые холмы в Северном Уэльсе.
Финалист конкурса Фотограф погодных явлений-2016. Alan Tough - Polar Stratospheric Clouds
© Фото: Alan Tough/Weather Photographer of the Year
Алан Тот снял облака в полярном сиянии. Явление возникло из-за аномально низких температур в конце января 2016 года.
Финалист конкурса Фотограф погодных явлений-2016. Mat Robinson - Snowbow
© Фото: Mat Robinson/Weather Photographer of the Year
Радуга - так называл свой снимок финалист конкурса Мэт Робинсон.
Финалист конкурса Фотограф погодных явлений-2016. Ben Cherry - Sprite Lightning
© Фото: Ben Cherry/Weather Photographer of the Year
В категории "Старше 16 лет" победил Бен Черри, который сфотографировал молнию в Пунта-Банко, небольшой деревне на тихоокеанском побережье Коста-Рики.
Финалист конкурса Фотограф погодных явлений-2016. Andrew Bailey - Freezing Fog and Hoar Frost
© Фото: Andrew Bailey/Weather Photographer of the Year
"Замороженный туман" в Восточной Англии принес Эндрю Бэйли третье место в категории "Старше 16 лет".
Финалист конкурса Фотограф погодных явлений-2016. Stephen Lansdell - Mama Factory
© Фото: Stephen Lansdell/Weather Photographer of the Year
Стивен Лэнсделл сфотографировал шторм в Небраске.
Финалист конкурса Фотограф погодных явлений-2016. Dmitry Demin - UFO over the Caucasus
© Фото: Dmitry Demin/Weather Photographer of the Year
Жюри включило в число финалистов россиянина Дмитрия Демина и его "НЛО над Кавказскими горами". Фотография была в Кабардино-Балкарии. Высокие горы и огромное линзообразное облако не могли оставить Дмитрия равнодушным.
Финалист конкурса Фотограф погодных явлений-2016. Michal Krzysztofowicz - Sun Halo over Halley
© Фото: Michal Krzysztofowicz/Weather Photographer of the Year
Солнечный ореол на научно-исследовательской станции Halley в Антарктике, автор - Michal Krzysztofowicz.
Финалист конкурса Фотограф погодных явлений-2016. Camelia Czuchnicki - Clash of the Storms
© Фото: Camelia Czuchnicki/Weather Photographer of the Year
Камелии Закники удалось сфотографировать момент столкновения бурь в Нью-Мексико и занять второе место в категории "Старше 16 лет".
Финалист конкурса Фотограф погодных явлений-2016. James Bailey - Hailstorm and Rainbow over the seas of Covehithe
© Фото: James Bailey/Weather Photographer of the Year
Джеймс Бэйли оказался лучшим среди фотографов моложе 16 лет. Он сфотографировал радугу в Суффолке.
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