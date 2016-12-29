Генпрокуратура сформировала план проведения проверок бизнеса в 2017 году

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Генеральной прокуратурой России сформирован Сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год, их запланировано 386 тысяч, сообщил официальный представитель ГП РФ Александр Куренной.

"Генпрокуратура РФ… завершила формирование Сводного плана проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год… В результате проделанной работы в Сводный план проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей на 2017 год включены плановые проверки в отношении 386 тысяч хозяйствующих субъектов", — сказал он.

Отмечается, что при формировании Сводного плана контролерам предложено совместить проведение проверочных мероприятий.

Данный план размещен на официальном сайте ГП РФ в интернете. В рамках компетенции на официальных сайтах прокуратур субъектов Российской Федерации, транспортных и иных специализированных прокуратур опубликованы региональные сегменты Сводного плана.