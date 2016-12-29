Детям погибших на Ту-154 военных предложат поступить в кадетские училища

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Минобороны России предложит детям военных, погибших при крушении Ту-154, поступить в Суворовские и Президентские кадетские училища, сообщил статс-секретарь — замминистра обороны Николай Панков.

Выступая в четверг в Москве на пресс-конференции, Панков рассказал об осуществляемых Минобороны мерах поддержки семей погибших в катастрофе военных.

"Мы будем заниматься и детьми наших погибших товарищей. Будем предлагать им Суворовские военные училища, Президентские кадетские училища, наши вузы. Будем обращаться в Минобразования", — сказал Панков.

В воскресенье утром Ту-154 Минобороны, вылетевший в Сирию из Москвы, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи. На борту находились 92 человека, в том числе 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять журналистов Первого канала, НТВ и телеканала "Звезда", а также глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза.