Минтруд установил 42 получателей страховых выплат после крушения Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Установлены 42 получателя страховых выплат в связи с катастрофой Ту-154, полностью сформированы пакеты по 13 случаям, средства по которым будут перечислены в течение четверга, сообщил замминистра труда и соцзащиты Григорий Лекарев на пресс-конференции, посвященной работе правкомиссии по крушению самолета.

"В настоящее время было выявлено 72 человека, которые были застрахованы по обязательному социальному страхованию от несчастного случая на производстве. Идет работа. Из этих погибших 42 человека обнаружено получателей страховых выплат. Мы эту работу будем продолжать, как (глава Минтранса) Максим Юрьевич (Соколов) сказал, и завтра, и сегодня, и в праздничные дни", — заявил Лекарев.

По его словам, уже полностью сформированы пакеты по 13 случаям. "Сегодня в первой половине дня по пяти случаям уже средства перечислены, до конца рабочего дня перечислится еще по восьми случаям", — добавил он.

Лекарев отметил, что министерство труда находится в контакте с федеральным казначейством и банками и будет предоставлять необходимые сведения для организации выплат, в том числе в праздничные дни.

"Хотел бы проинформировать, что ряд регионов приняли дополнительные меры поддержки, они действуют в рамках законодательства. Так, Москвой, Московской областью, Волгоградской областью, Орловской, республикой Татарстан, Ханты-Мансийским округом было принято по материальной помощи семьям погибших в размере 1 миллиона рублей. Аналогичные решения принимаются также и в других регионах, в которых проживали погибшие", — сказал замминистра.

Ранее Соколов сообщил, что Сбербанк спишет кредиты и долги погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи. "Мы будем координировать работу, в том числе по списанию кредитов", — отметил Лекарев.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.