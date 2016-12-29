Переговоры о списании долгов жертв крушения Ту-154 пройдут в четверг

МОСКВА, 29 дек – РИА Новости. Переговоры с российскими банками о возможном списании долгов погибших в крушении Ту-154 под Сочи пройдут уже в четверг, рассказал журналистам на пресс-конференции глава Минтранса РФ Максим Соколов.

Ранее Соколов сообщил, что Сбербанк спишет кредиты и долги погибших в авиакатастрофе Ту-154 под Сочи.

"Решение со Сбербанком было принято прямо накануне пресс-конференции. Сразу после ее завершения я проведу переговоры с руководителями других банков", — заявил Соколов.

Он отметил, что позиция банков сразу будет доведена до родственников погибших.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".