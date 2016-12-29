Системный оператор принял под управление энергосистему Крыма

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости/Прайм. Системный оператор Единой энергосистемы России (СО ЕЭС) принял энергосистему Крыма под централизованное оперативно-диспетчерское управление, говорится в сообщении СО ЕЭС.

"Функции оперативно-диспетчерского управления электроэнергетическим режимом на территории Крымского полуострова, ранее выполнявшиеся ГУП РК "Крымэнерго", приняты филиалом СО ЕЭС "Региональное диспетчерское управление энергосистемы Крыма и города Севастополя" (Черноморское РДУ)", — говорится в сообщении.

Отмечается, что передача функций оперативно-диспетчерского управления филиалу Системного оператора проведена по заранее разработанной процедуре, в штатном режиме, без снижения надежности управления энергосистемой региона.

"Принятие функций оперативно-диспетчерского управления Системным оператором — один из необходимых этапов процесса интеграции энергосистемы Крыма в ЕЭС России. Первым ее этапом стал ввод в работу энергомоста Кубань–Крым, что обеспечило техническую основу для включения энергосистемы полуострова в Единую энергосистему страны", – пояснил зампред правления СО ЕЭС Сергей Павлушко, слова которого приводятся в сообщении.

Переход энергосистемы Крыма под централизованное управление обеспечит учет режимно-балансовых показателей функционирования, а также планирование и управление электроэнергетическим режимом энергосистемы Крыма как неотъемлемой части ЕЭС России.

В ноябре 2015 года Крым был полностью обесточен — из-за подрыва опор вышли из строя все четыре ЛЭП, идущие с Украины. В Крыму и Севастополе был введен режим ЧС, графики аварийных отключений электричества. Строительство объектов энергомоста через Керченский пролив стало ключевым проектом в обеспечении электроэнергией крымчан. В декабре прошлого года были введены первые две нитки энергомоста из Краснодарского края мощностью до 400 МВт. Весной были введены еще две нитки мощностью до 400 МВт.

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