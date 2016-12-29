Минобороны приступило к расшифровке второго бортового самописца Ту-154

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Министерство обороны приступило к расшифровке второго бортового самописца разбившегося под Сочи Ту-154, сказал на пресс-конференции начальник Службы безопасности полетов авиации Вооруженных Сил РФ Сергей Байнетов.

"Исходя из того, что вчера он был найден, мы вчера в лаборатории 30-го научно-исследовательского института ВКС приступили к восстановлению этих параметров", — сказал Байнетов.

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