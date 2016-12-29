В Минобороны в четверг обсудят возрождение ансамбля имени Александрова

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Встреча с коллективом ансамбля имени Александрова состоится в четверг в 15.00, на ней будет обсуждаться вопрос возрождения хора, заявил статс-секретарь — заместитель министра обороны РФ Николай Панков.

"Сегодня в 15 часов мы встречаемся с коллективом ансамбля, приглашаем ветеранов, мы хотели бы не только почтить память погибших, но и посмотреть в будущее — мы сегодня будем об этом говорить, — как мы будем возрождать этот ансамбль", — сообщил он в ходе брифинга.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение близ Сочи в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. О нахождении своих сотрудников на борту сообщили Первый канал, НТВ и "Звезда".

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