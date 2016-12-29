Роструд готов помочь близким погибших при крушении Ту-154 найти работу

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Роструд рассматривает возможность такой помощи близким погибших при крушении Ту-154 под Сочи, как устройство в детсады и возможное дополнительное трудоустройство членов семей, рассказал на пресс-конференции в четверг руководитель Федеральной службы по труду и занятости Всеволод Вуколов.

"На сегодняшний день наша работа по помощи семьям пострадавших не ограничивается только выплатой компенсаций. Было сформировано предложение о том, чтобы поговорить с каждой семьей. Посмотреть, может быть, будут приняты меры о дополнительном трудоустройстве для членов семьи, помощи с устройством в детские сады, помощи с обучением", — заявил Вуколов.

Он отметил, что только этим помощь не ограничится. Речь идет о всех вариантах социальной помощи.

"Это достаточно важный, с нашей точки зрения, вопрос: не ограничиться только временем после несчастного случая, а взять вопрос о дальнейшей судьбе родственников на протяжении всего времени", — добавил руководитель Роструда.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих. По факту крушения самолета возбуждено уголовное дело.

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