"Центроспас" за год оказал помощь более 1,1 тысячи человек в России

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 29 дек — РИА Новости. Спасатели отряда "Центроспас" МЧС России за год оказали помощь свыше 1,1 тысячи человек на территории страны, заявил в четверг начальник отряда Кирилл Бородин.

"Всего в течение года было осуществлено 2 тысячи 186 выездов. При этом спасено более 700 человек, помощь спасателей получили свыше 1,1 тысячи человек", — сказал он.

Также Бородин отметил, что "Центроспас" в этом году особенно много внимания уделял учениям и тренировкам.

"Тренировались в горах, в пещерах, под водой, спускались с вертолетов, очень много работали с беспилотными летательными аппаратами, особенно на обнаружении пожаров в Московской области. Также очень хорошо поработали наши кинологи, чаще всего они были задействованы в поисках людей, потерявшихся в лесах", — сказал он.

Бородин напомнил, что в этом году "Центроспас" подтвердил свою классификацию по стандартам Международной консультативной группы ООН по поиску и спасению (ИНСАРАГ). Кроме того, аэромобильный госпиталь отряда прошел аттестацию ВОЗ и был включен в первую тройку глобального реестра чрезвычайных медицинских бригад для работы в зоне бедствий и катастроф. С этого момента, по словам Бородина, госпиталь может работать в любой точке мира.

В ноябре в Сирию для оказания квалифицированной, высокотехнологичной медицинской помощи жителям, пострадавшим от обстрелов боевиков, МЧС России по поручению президента страны Владимира Путина направило врачей центра медицины катастроф, которые принимают пациентов в госпитале "Центроспаса". По словам Бородина, с начала работы специалистов МЧС России в пригородах Алеппо медицинская помощь была оказана уже более 1,5 тысячи обратившимся, из которых более 500 детей.

Медицинская помощь, оказываемая беженцам врачами МЧС России, позволяет в амбулаторном режиме без госпитализации пострадавших проводить антибактериальную терапию, что способствует скорейшему выздоровлению без допущения осложнений.