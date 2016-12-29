"Центроспас" за год оказал помощь более 1,1 тысячи человек в России

ЖУКОВСКИЙ (Московская область), 29 дек — РИА Новости. Спасатели отряда "Центроспас" МЧС России за год оказали помощь свыше 1,1 тысячи человек на территории страны, заявил в четверг начальник отряда Кирилл Бородин.
Также Бородин отметил, что "Центроспас" в этом году особенно много внимания уделял учениям и тренировкам.
"Тренировались в горах, в пещерах, под водой, спускались с вертолетов, очень много работали с беспилотными летательными аппаратами, особенно на обнаружении пожаров в Московской области. Также очень хорошо поработали наши кинологи, чаще всего они были задействованы в поисках людей, потерявшихся в лесах", — сказал он.
Бородин напомнил, что в этом году "Центроспас" подтвердил свою классификацию по стандартам Международной консультативной группы ООН по поиску и спасению (ИНСАРАГ). Кроме того, аэромобильный госпиталь отряда прошел аттестацию ВОЗ и был включен в первую тройку глобального реестра чрезвычайных медицинских бригад для работы в зоне бедствий и катастроф. С этого момента, по словам Бородина, госпиталь может работать в любой точке мира.
Медицинская помощь, оказываемая беженцам врачами МЧС России, позволяет в амбулаторном режиме без госпитализации пострадавших проводить антибактериальную терапию, что способствует скорейшему выздоровлению без допущения осложнений.