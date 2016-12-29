США
30.1230 декабря15:36МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Общество

В Москве пройдет IV Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия"

12:1029.12.2016
(обновлено: 12:15 29.12.2016)
01050
Посетители на фотовыставке, которая открылась в рамках Фестиваля природы Первозданная Россия. Архивное фото
© РИА Новости. Евгений Одиноков

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Юлия Чичерина. Фестиваль "Первозданная Россия" даст старт Году 100-летия основания заповедной системы России и Году экологии, говорится в сообщении организаторов фестиваля.

"Фестиваль "Первозданная Россия" откроется 20 января в Центральном Доме художника. В четвертый раз он соберет всех ценителей красоты родной природы и даст старт Году 100-летия основания заповедной системы России и Году экологии, а также станет уникальным по содержанию", — отмечают организаторы мероприятия.

Посетители на фотовыставке Первозданная Россия в Москве. Архивное фото
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Фестиваль "Первозданная Россия" представил 150 лучших фото природы
Масштабный "праздник природы" будет интересным не только специалистам-экологам, но и неподготовленным зрителям и слушателям. Во время фестиваля всем гостям расскажут  об охране природы в России, а также для чего нужны заповедники, кого они охраняют и каков результат их работы.

Одна из зон фотоэкспозиции будет посвящена заповедникам и национальным паркам России. Уникальные фотографии помогут побывать там, где редко ступает нога человека, лицом к лицу встретиться с редчайшими обитателями дикой природы, которые находятся под угрозой исчезновения.

Гостей фестиваля ждут научно-популярные лекции и встречи с сотрудниками заповедников и национальных парков — с теми, кто большую часть жизни проводит в самых отдаленных уголках нашей страны и посвятил себя изучению и сохранению дикой природы.

Во время фестиваля будут показаны новейшие фильмы, пройдут мастер-классы и лектории.  Одну из центральных зон экспозиции займет персональная выставка к 100-летию советского и российского фотографа Вадима Гиппенрейтера. 

"Каждый выходной день будет посвящен определенной тематике: охране окружающей среды, науке, животным, путешествиям, этнографии, мультипликационному и документальному кино.Традиционно гостей ждут показы новейших документальных и анимационных фильмов, встречи с известными фотографами-натуралистами, путешественниками и исследователями", — отметили организаторы.

Генеральным информационным партнером фестиваля "Первозданная Россия" выступает МИА "Россия сегодня".

"Первозданная Россия" — один из самых масштабных и интересных фестивалей. Он проходит с 2014 года и с каждым днем привлекает все больше ценителей красоты родной природы. В течение месяца уникальные работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве, а затем возможность увидеть их получают жители многих городов России и других стран. За два года гостями Фестиваля стали более 2,5 миллионов человек в 70 странах мира.

Организаторы фестиваля – Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство природных ресурсов, Министерство Культуры Российской Федерации, ВОО Русское географическое общество и Правительство Москвы.

Гости фотовыставки "Первозданная Россия"
Посетители на фотовыставке, которая открылась в рамках III Общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном Доме Художника в Москве
© РИА Новости. Евгений Одиноков
На фестивале "Первозданная Россия" более 350 фотографий представляют природу России во всем ее разнообразии и великолепии: живописные пейзажи и уникальные, почти психологические портреты диких животных в исполнении лучших фотохудожников России.
Посетители на фотовыставке, которая открылась в рамках III Общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном Доме Художника в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Благодаря уникальной 38-метровой аудиовизуальной инсталляции, созданной по итогам специальной научно-художественной экспедиции, посетители фестиваля смогут оказаться на борту парохода, плывущего вниз по течению главной водной артерии страны.
Посетители на фотовыставке, которая открылась в рамках III Общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном Доме Художника в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Выставочный проект "Первозданная Россия" побил рекорд посещаемости — за первые два дня лучшие фотоработы российских фотографов-натуралистов увидели более 20 000 человек.
Посетители на фотовыставке, которая открылась в рамках III Общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном Доме Художника в Москве
© РИА Новости. Евгений Одиноков
Каждый день фестиваля посвящен определенной тематике: охране окружающей среды, науке, животным, путешествиям, этнографии, мультипликационному и документальному кино, коренным и малочисленным народам России.
Посетители на фотовыставке, которая открылась в рамках III Общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном Доме Художника в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Посетители на фотовыставке, которая открылась в рамках III Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в Центральном Доме Художника в Москве.
Посетители на фотовыставке, которая открылась в рамках III Общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном Доме Художника в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
13 февраля на фестивале прошел День путешествий: на главной сцене состоялись встречи с известными путешественниками и фотографами, которые рассказали о своем опыте создания уникальных кадров дикой природы. В кинозале показали лучшие фильмы о путешествиях, а для детей была подготовлена особая программа — мастер-классы, научно-популярные лекции и квесты, посвященные Арктике и путешествиям.
Посетители на фотовыставке, которая открылась в рамках III Общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном Доме Художника в Москве
© РИА Новости. Евгений Одиноков
Посетители на фотовыставке, которая открылась в рамках III Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в Центральном Доме Художника в Москве.
Посетители на фотовыставке, которая открылась в рамках III Общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном Доме Художника в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Посетители на фотовыставке, которая открылась в рамках III Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в Центральном Доме Художника в Москве.
Посетители на фотовыставке, которая открылась в рамках III Общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном Доме Художника в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Посетители на фотовыставке, которая открылась в рамках III Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в Центральном Доме Художника в Москве.
Посетители на фотовыставке, которая открылась в рамках III Общероссийского фестиваля природы Первозданная Россия в Центральном Доме Художника в Москве
© РИА Новости. Виталий Белоусов
Посетители на фотовыставке, которая открылась в рамках III Общероссийского фестиваля природы "Первозданная Россия" в Центральном Доме Художника в Москве
/
Комментировать
+
Общество
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2016 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.