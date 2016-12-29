В Москве пройдет IV Общероссийский фестиваль природы "Первозданная Россия"

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости, Юлия Чичерина. Фестиваль "Первозданная Россия" даст старт Году 100-летия основания заповедной системы России и Году экологии, говорится в сообщении организаторов фестиваля.

"Фестиваль "Первозданная Россия" откроется 20 января в Центральном Доме художника. В четвертый раз он соберет всех ценителей красоты родной природы и даст старт Году 100-летия основания заповедной системы России и Году экологии, а также станет уникальным по содержанию", — отмечают организаторы мероприятия.

Масштабный "праздник природы" будет интересным не только специалистам-экологам, но и неподготовленным зрителям и слушателям. Во время фестиваля всем гостям расскажут об охране природы в России, а также для чего нужны заповедники, кого они охраняют и каков результат их работы.

Одна из зон фотоэкспозиции будет посвящена заповедникам и национальным паркам России. Уникальные фотографии помогут побывать там, где редко ступает нога человека, лицом к лицу встретиться с редчайшими обитателями дикой природы, которые находятся под угрозой исчезновения.

Гостей фестиваля ждут научно-популярные лекции и встречи с сотрудниками заповедников и национальных парков — с теми, кто большую часть жизни проводит в самых отдаленных уголках нашей страны и посвятил себя изучению и сохранению дикой природы.

Во время фестиваля будут показаны новейшие фильмы, пройдут мастер-классы и лектории. Одну из центральных зон экспозиции займет персональная выставка к 100-летию советского и российского фотографа Вадима Гиппенрейтера.

"Каждый выходной день будет посвящен определенной тематике: охране окружающей среды, науке, животным, путешествиям, этнографии, мультипликационному и документальному кино.Традиционно гостей ждут показы новейших документальных и анимационных фильмов, встречи с известными фотографами-натуралистами, путешественниками и исследователями", — отметили организаторы.

Генеральным информационным партнером фестиваля "Первозданная Россия" выступает МИА "Россия сегодня".

"Первозданная Россия" — один из самых масштабных и интересных фестивалей. Он проходит с 2014 года и с каждым днем привлекает все больше ценителей красоты родной природы. В течение месяца уникальные работы фотографов-натуралистов выставляются в Москве, а затем возможность увидеть их получают жители многих городов России и других стран. За два года гостями Фестиваля стали более 2,5 миллионов человек в 70 странах мира.

Организаторы фестиваля – Совет Федерации Федерального Собрания Российской Федерации, Министерство природных ресурсов, Министерство Культуры Российской Федерации, ВОО Русское географическое общество и Правительство Москвы.