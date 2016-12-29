В Москве стали меньше пить, сообщил главный нарколог столицы

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Главный нарколог Москвы Евгений Брюн заявил, что жители столицы стали пить меньше, в настоящее время 80 тысяч человек больны алкоголизмом, что составляет меньше 0,01% населения.
Брюн также добавил, что до 2014 года после больших праздников в городе на 15–20% традиционно росло количество обращений к наркологам и госпитализаций из-за злоупотребления алкоголем
"А последние три года число обращений в праздничные дни растёт лишь на 5%", — отметил главный нарколог.
По словам Брюна, в РФ за год совершеннолетний гражданин выпивает примерно 12,8 литра алкоголя, что сопоставимо по уровню потребления с Европой, Америкой и Австралией. Что касается графика наркологов на Новый год и Рождество, то Брюн рассказал, что вся работа будет идти в штатном режиме.
"По вызовам к пациентам будет выезжать скорая помощь. При госпитализации наши пациенты смогут бесплатно получать в полном объёме всю необходимую помощь", — отметил он.