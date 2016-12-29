В Москве стали меньше пить, сообщил главный нарколог столицы

МОСКВА, 29 дек — РИА Новости. Главный нарколог Москвы Евгений Брюн заявил, что жители столицы стали пить меньше, в настоящее время 80 тысяч человек больны алкоголизмом, что составляет меньше 0,01% населения.

"Могу сказать уверенно, все объективные и косвенные данные говорят о том, что пить в Москве стали меньше. В том числе и в Новый год… В Москве 80 тысяч человек больны алкоголизмом — это меньше 0,01%. Мы говорим о пациентах с выявленным диагнозом, которые стоят на учёте", — сказал он в интервью, которое опубликовано на официальном сайте мэра Москвы.

Брюн также добавил, что до 2014 года после больших праздников в городе на 15–20% традиционно росло количество обращений к наркологам и госпитализаций из-за злоупотребления алкоголем

"А последние три года число обращений в праздничные дни растёт лишь на 5%", — отметил главный нарколог.

По словам Брюна, в РФ за год совершеннолетний гражданин выпивает примерно 12,8 литра алкоголя, что сопоставимо по уровню потребления с Европой, Америкой и Австралией. Что касается графика наркологов на Новый год и Рождество, то Брюн рассказал, что вся работа будет идти в штатном режиме.

"По вызовам к пациентам будет выезжать скорая помощь. При госпитализации наши пациенты смогут бесплатно получать в полном объёме всю необходимую помощь", — отметил он.