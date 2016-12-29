Психологи продолжают работу с близкими погибших при крушении Ту-154

СОЧИ, 29 дек – РИА Новости, Ульяна Гребенникова. Психологи МЧС России оказали помощь 320 родным и близким пассажиров, погибших при крушении самолета Ту-154 в Сочи, сообщает Южный региональный поисково-спасательный отряд МЧС России.

В Сочи пятый день продолжается поисковая операция на месте крушения самолета Ту-154 в Сочи. Психологи МЧС России во взаимодействии с коллегами из министерства обороны продолжают работу по оказанию необходимой помощи родственникам погибших.

"Всего психологи МЧС России оказали помощь более чем в 320 случаях. Психологическая поддержка нужна не только родственникам, но и друзьям, коллегам, сослуживцам погибших, и даже тем, кто не был знаком ни с кем из пассажиров Ту-154, так как эту трагедию очень многие восприняли как личную утрату", — говорится в сообщении.

Самолет Ту-154 Минобороны РФ, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море в воскресенье утром. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военных, 64 артиста ансамбля имени Александрова, девять представителей российских телеканалов, глава благотворительного фонда "Справедливая помощь" Елизавета Глинка, известная как Доктор Лиза, двое федеральных госслужащих.

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