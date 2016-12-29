В Югре выписали из больницы двух детей, пострадавших в недавнем крупном ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Из югорской ОКБ выписали еще двух детей, пострадавших в автокатастрофе под Ханты-Мансийском, сообщает в четверг пресс-служба медучреждения.

На трассе Тюмень — Ханты-Мансийск вечером 4 декабря столкнулись автобус, два грузовика и два легковых автомобиля, погибли 12 человек, 10 из них — дети. В автобусе находилась детская команда, которая возвращалась с соревнований по спортивной акробатике из Ханты-Мансийска в Нефтеюганск. Были госпитализированы 22 человека.

"Вчера врачи Окружной клинической больницы выписали домой двух детей, переживших трагедию 4 декабря. Они будут продолжать амбулаторное лечение по месту жительства в Нефтеюганске. На стационарном лечении в окружной клинике на сегодняшний день остаются два ребенка и один взрослый. Все они – под контролем врачей профильных отделений", — отмечает пресс-служба.

Подробнее о крупных дорожно-транспортных происшествиях в России в 2014-2016 годах читайте в справке РИА Новости >>