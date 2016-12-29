В Югре выписали из больницы двух детей, пострадавших в недавнем крупном ДТП

ЕКАТЕРИНБУРГ, 29 дек – РИА Новости. Из югорской ОКБ выписали еще двух детей, пострадавших в автокатастрофе под Ханты-Мансийском, сообщает в четверг пресс-служба медучреждения.
"Вчера врачи Окружной клинической больницы выписали домой двух детей, переживших трагедию 4 декабря. Они будут продолжать амбулаторное лечение по месту жительства в Нефтеюганске. На стационарном лечении в окружной клинике на сегодняшний день остаются два ребенка и один взрослый. Все они – под контролем врачей профильных отделений", — отмечает пресс-служба.
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